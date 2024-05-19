Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Прощание Клоппа: «Ливерпуль» напоследок одолел «волков»

19 Мая 2024 • 20:00 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вулверхэмптон
окончен

В заключительном туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон». Это был прощальный матч для Юргена Клоппа – немец ещё зимой объявил о решении покинуть мерсисайдский клуб. Разумеется, Клопп хотел уйти на мажорной ноте, да и футболисты желали красиво попрощаться с тренером. В турнирном же плане для «Ливерпуля» игра ничего не решала – команде уже не могла покинуть третье место.

Протокол игры  
Ливерпуль2:0Вулверхэмптон
(1:0) Макаллистер Алексис34'  
(2:0) Куанса Джарелл40'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент   70' (Брэдли Конор (   70' ) Куанса ДжареллВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюЭллиотт Харви   81' (Собослаи Доминик (   81' ) Эндо Ватару   60' Макаллистер Алексис   70' (Гравенберх Райан (   70' ) Салах МохамедГакпо Коди   81' (Джонс Кёртис (   81' ) Диас Луис   71' (Нуньес Дарвин (   71' )
Запасные: Гомес ДжоКеллехер КаомхинЖота ДиогуКонате Ибраима
Са ЖозеБуэно Сантьяго   85' (Дойл Томми (   85' ) Килман МаксГомеш Тоти   45' Семеду Нелсон   28' Аит-Нури Раян   78' (Буэно Уго (   78' ) Беллегард Жан-Рикнер   63' (Траоре Бубакар (   63' ) Лемина МариоГомес ЖоаоКунья Матеус   78' (Нету Педру (   78' ) Хи-Чан Хван   62' (Доэрти Мэтт (   62' )
Запасные: Фрейзер НатанБентли ДаниелГонсалес ЭнсоЧирева Таванда
Сегодня. Стадион "Энфилд " .

Уже на исходе получаса игрового времени «Вулверхэмптон» остался в меньшинстве – Нелсон Семеду совершил грубый фол прямой ногой, за что получил красную карточку. В скором времени «Ливерпуль» повёл в счёте, когда Алексис Макаллистер точно пробил головой после подачи из глубины поля. Прошло ещё шесть минут, и преимущество «красных» стало более прочным. После углового свой шанс нашёл Джарелл Куанса – защитник добил мяч в сетку с близкой дистанции.

Во втором тайме «Ливерпуль» продолжал доминировать и создавать потенциально опасные моменты. Тем не менее, забить гол команде Юргена Клоппа никак не удавалось. Счёт 2:0 в итоге так и остался гореть на табло после финального свистка.  

Клопп ушёл из «Ливерпуля», где он работал с октября 2015 года. На «Энфилде» грустно.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Юрген Клопп ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Мая
17:30
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:05
Клопп выбрал состав на прощальный матч в «Ливерпуле»
02:33
Ливерпуль - Вулверхэмптон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
16:30
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль — Вулверхэмптон АПЛ — 19 мая 2024
01:06
Бесплатный прогноз и ставка на матч АПЛ Ливерпуль — Вулверхэмптон АПЛ — 19 мая 2024
17 Мая
21:14
Легенда «Ливерпуля» хочет, чтобы клуб установил памятник Клоппу
12:39
Клопп вспомнил матч, в котором у него мог «случиться инсульт»
12:09
Клопп: «Алькантара - это художник игры, который будет рисовать только самые красивые картины»
11:36
«Ливерпуль» объявил об уходе полузащитника
11:31
Клопп – о Матипе: «Не встречал игроков, которых любили бы также сильно»
11:18
Тьяго Алькантара покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента
10:44
Матип покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента
16 Мая
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
15 Мая
17:24
В честь Клоппа создали пиво 1
15:31
Помощник Клоппа нашёл работу главным тренером
12:51
Клопп не пропустит последний матч в «Ливерпуле»
12:09
«Ливерпулю» предложили подписать полузащитника из Лиги 1 за 15 миллионов евро
14 Мая
05:57
Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство 2
05:01
Английский топ-клуб проявлял интерес к Мбаппе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук» Криштиану Роналду установил новый рекорд
«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Астон Вилла Астон Вилла
5
0
2.10 3.70 3.10
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
3
1
1.08 10.00 20.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
2
4
3.25 3.70 2.04
Видео
Окончен
Челси Челси
Борнмут Борнмут
2
1
1.45 5.20 5.40
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Фулхэм Фулхэм
2
4
2.65 3.85 2.31
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
2
1
1.16 7.60 14.00
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
2
2.75 3.45 2.40
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
0
1.15 8.00 13.00
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
3
7.60 6.40 1.28
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
2
2.03 4.00 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Мая
20:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола выиграл 17 трофеев с «Манчестер Сити» 1
20:21 · Англия. Премьер-лига
Какие команды АПЛ вышли в еврокубки
20:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ещё может попасть в еврокубки – известно одно условие
20:06 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил исторический рекорд 2
20:04 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» забил 4 мяча «Брентфорду» и опередил «МЮ»
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обыграл «Эвертон» в последнем матче сезона, но этого не хватило для чемпионства
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» уничтожил «Астон Виллу» в заключительном туре АПЛ
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» вылетел в Чемпионшип по итогам матча с «Фулхэмом»
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» не выстоял против «Тоттенхэма» и пропустил 104 мяча за сезон
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обеспечил себе место в еврокубках, обыграв «Борнмут»
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» скрасил провальный сезон уверенной победой над «Брайтоном»
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» одолел «Бёрнли»
18:45 · Англия. Премьер-лига
Кайседо забил с центра поля – это его первый гол за «Челси»
18:39 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Челси» попрощались с Тьяго Силвой
18:32 · Англия. Премьер-лига
Каземиро высказался о критике в свой адрес
Все новости
Рекомендуем