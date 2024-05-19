Прощание Клоппа: «Ливерпуль» напоследок одолел «волков»

В заключительном туре Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Вулверхэмптон». Это был прощальный матч для Юргена Клоппа – немец ещё зимой объявил о решении покинуть мерсисайдский клуб. Разумеется, Клопп хотел уйти на мажорной ноте, да и футболисты желали красиво попрощаться с тренером. В турнирном же плане для «Ливерпуля» игра ничего не решала – команде уже не могла покинуть третье место.

Уже на исходе получаса игрового времени «Вулверхэмптон» остался в меньшинстве – Нелсон Семеду совершил грубый фол прямой ногой, за что получил красную карточку. В скором времени «Ливерпуль» повёл в счёте, когда Алексис Макаллистер точно пробил головой после подачи из глубины поля. Прошло ещё шесть минут, и преимущество «красных» стало более прочным. После углового свой шанс нашёл Джарелл Куанса – защитник добил мяч в сетку с близкой дистанции.

Во втором тайме «Ливерпуль» продолжал доминировать и создавать потенциально опасные моменты. Тем не менее, забить гол команде Юргена Клоппа никак не удавалось. Счёт 2:0 в итоге так и остался гореть на табло после финального свистка.

Клопп ушёл из «Ливерпуля», где он работал с октября 2015 года. На «Энфилде» грустно.