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«Челси» обеспечил себе место в еврокубках, обыграв «Борнмут»

19 Мая 2024 • 19:59 Комментировать
Челси
2:1
Борнмут
окончен

В последнем туре Премьер-лиги «Челси» принимал «Борнмут». Команде Маурисио Почеттино было важно победить, чтобы гарантировать себе шестое место, дающее путёвку как минимум в Лигу конференций.

Протокол игры  
Челси2:1Борнмут
(1:0) Кайседо Мойсес17'  
(2:0) Стерлинг Рахим48'  
  49'Бадьяшиль Бенуа (2:1) - автогол
Петрович ДжорджеЧалоба ТревоСилва ТьягоБадьяшиль БенуаКукурелья Марк   28' Кайседо Мойсес   64' (Угочукву Лесли (   64' ) Галлахер КонорМадуэке Нони   64' (Нкунку Кристофер (   64' ) Палмер Коул   89' (Казадеи Чезаре (   89' ) Стерлинг Рахим   64' (Гюсто Мало (   64'   78') Джексон Николас
Запасные: Дисаси АксельБеттинелли МаркусЧуквуэмека КарниГилкрист АлфиКолвилл Леви
Нето МурараАаронс Макс   70' (Биллинг Филип (   70' ) Забарный ИльяСенеси Маркос   80'   84' (Келли Ллойд (   84' ) Керкез Милош   30' Кук ЛьюисКристи РайанСеменьо Антуан   27' Клюйверт Джастин   60' (Уттара Данго (   60' ) Тавернер Маркус   60' (Соланке Доминик (   60' ) Унал Энес   70' (Скотт Алекс (   70' )
Запасные: Февр РоменТраверс МаркСмит АдамХилл Джеймс
Сегодня. Стадион "Стэмфорд Бридж " (Лондон).

Размочить счёт «Челси» удалось на 17-й минуте, когда Мойсес Кайседо наказал вратаря Нету за ошибку с выходом далеко за пределы штрафной площадки и неудачным выносом. Кайседо принял мяч и с центра поля отправил его в сетку. Для эквадорца, что интересно, это был дебютный гол за «пенсионеров».

В начале второго тайма «Челси» ловко вышел в атаку из-под прессинга. В завершении этой атаки Рахим Стерлинг слева в штрафной накрутил соперника и результативно пробил с острого угла. «Борнмут» быстренько вернул интригу за счёт автогола Бенуа Бадьяшиля. Защитник неудачно поставил ногу под удар соперника, и мяч, изменив траекторию, полетел в сетку – 2:1.

Дальше «Борнмут» выглядел интереснее – команда стремилась увезти очки со «Стэмфорд Бридж». Тем не менее, голов забито больше не было. «Челси» победил и финишировал на шестой позиции в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино в следующем сезоне выступит в еврокубках – либо в Лиге Европы (если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии), либо в Лиге конференций (если «Манчестер Юнайтед» выиграет Кубок Англии).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Борнмут

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