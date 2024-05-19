«Челси» обеспечил себе место в еврокубках, обыграв «Борнмут»

В последнем туре Премьер-лиги «Челси» принимал «Борнмут». Команде Маурисио Почеттино было важно победить, чтобы гарантировать себе шестое место, дающее путёвку как минимум в Лигу конференций.

Размочить счёт «Челси» удалось на 17-й минуте, когда Мойсес Кайседо наказал вратаря Нету за ошибку с выходом далеко за пределы штрафной площадки и неудачным выносом. Кайседо принял мяч и с центра поля отправил его в сетку. Для эквадорца, что интересно, это был дебютный гол за «пенсионеров».

В начале второго тайма «Челси» ловко вышел в атаку из-под прессинга. В завершении этой атаки Рахим Стерлинг слева в штрафной накрутил соперника и результативно пробил с острого угла. «Борнмут» быстренько вернул интригу за счёт автогола Бенуа Бадьяшиля. Защитник неудачно поставил ногу под удар соперника, и мяч, изменив траекторию, полетел в сетку – 2:1.

Дальше «Борнмут» выглядел интереснее – команда стремилась увезти очки со «Стэмфорд Бридж». Тем не менее, голов забито больше не было. «Челси» победил и финишировал на шестой позиции в турнирной таблице. Команда Маурисио Почеттино в следующем сезоне выступит в еврокубках – либо в Лиге Европы (если «Манчестер Сити» выиграет Кубок Англии), либо в Лиге конференций (если «Манчестер Юнайтед» выиграет Кубок Англии).