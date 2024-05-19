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«Манчестер Юнайтед» скрасил провальный сезон уверенной победой над «Брайтоном»

19 Мая 2024 • 19:59 Комментировать
Брайтон
0:2
Манчестер Юнайтед
окончен

В Брайтоне на юге Англии «Манчестер Юнайтед» гостил у местного одноимённого клуба в 38-м туре АПЛ.

Первый тайм у команд выдался безголевым и, откровенно говоря, не столь весёлым как второй. Открытия счёта болельщикам обеих команд пришлось ждать свыше 70 минут. В моменте хавбек «МЮ» Каземиро исполнил успешный заброс вперёд, а подхвативший мяч Диогу Далот расправился на правом полуфланге с голкипером и поразил ближний угол ворот «чаек».

Точку в матче поставил форвард «МЮ» Расмус Хёйлунн. В похожей манере датчанин вошёл на 88-й минуте в штрафную «Брайтона» и поразил ворота Джейсона Стила – уверенное преимущество, 2:0.

60 набранных очков не позволили манкунианцам финишировать выше «Ньюкасла» в силу меньшей разницы забитых и пропущенных мячей. Ложка мёда в бочке дёгтя для неудачного сезона «МЮ». Впереди – Кубок Англии.

«Брайтон» завершает сезон в середине турнирной таблице гораздо ниже прошлогодних показателей – на 12-м месте с 48 баллами.

Протокол игры  
Брайтон0:2Манчестер Юнайтед
  73'Далот Диогу (0:1)
  88'Хёйлунн Расмус (0:2)
Стил ДжейсонМодер ЯкубУэбстер АдамРоша Игор IIБарко Валентин 81' (Лемпти Тарик ( 81') Балеба Карлос 81' (Гилмор Билли ( 81'  87') Гросс ПаскальАдингра Симон 81' (Фати Ансу ( 81') Лаллана Адам 57' (Энсисо Хулио ( 57') Педро ЖоаоУэлбек Данни
Запасные: Попион КэмеронОффиа ОделугаБуонанотте ФакундоБэйкер-Боайти БенисиоВербрюгген Барт
Онана АндреУан-Биссака АаронКаземиро Карлос  90'Мартинес Лисандро 59' (Эванс Джонни ( 59') Далот ДиогуАмрабат Софьян  22' 69' (Варан Рафаэль ( 69') Майну Кобби 75' (Рэшфорд Маркус ( 75') Диалло Амад 75' (Эриксен Кристиан ( 75') Гарначо АлехандроМактоминай СкоттФернандеш Бруну  45' 60' (Хёйлунн Расмус ( 60')
Запасные: Камбвала ВиллиКольер ТобиАнтониБайиндыр Алтай
19 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Манчестер Юнайтед Брайтон

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