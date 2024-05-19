«Манчестер Юнайтед» скрасил провальный сезон уверенной победой над «Брайтоном»

В Брайтоне на юге Англии «Манчестер Юнайтед» гостил у местного одноимённого клуба в 38-м туре АПЛ.

Первый тайм у команд выдался безголевым и, откровенно говоря, не столь весёлым как второй. Открытия счёта болельщикам обеих команд пришлось ждать свыше 70 минут. В моменте хавбек «МЮ» Каземиро исполнил успешный заброс вперёд, а подхвативший мяч Диогу Далот расправился на правом полуфланге с голкипером и поразил ближний угол ворот «чаек».

Точку в матче поставил форвард «МЮ» Расмус Хёйлунн. В похожей манере датчанин вошёл на 88-й минуте в штрафную «Брайтона» и поразил ворота Джейсона Стила – уверенное преимущество, 2:0.

60 набранных очков не позволили манкунианцам финишировать выше «Ньюкасла» в силу меньшей разницы забитых и пропущенных мячей. Ложка мёда в бочке дёгтя для неудачного сезона «МЮ». Впереди – Кубок Англии.

«Брайтон» завершает сезон в середине турнирной таблице гораздо ниже прошлогодних показателей – на 12-м месте с 48 баллами.