«Ноттингем Форест» одолел «Бёрнли»

«Ноттингем Форест» имел призрачные шансы оказаться в зоне вылета по итогам 38-го тура чемпионата Англии, но быстро свел их к полному нулю, быстро забив два гола в гостях у вылетающего «Бёрнли». Энтони Эланга вывел на пустые ворота Криса Вуда. На 14-й минуте он же оформил дубль - 0:2. На 72-й минуте Джош Каллен отличился при помощи рикошета. Счет стал 1:2, но хозяева в итоге так и не спаслись.

«Бёрнли» с 19-го места отправляется в Чемпионшип, соперник - четвертый с конца.