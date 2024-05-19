«Ноттингем Форест» одолел «Бёрнли»

«Ноттингем Форест» имел призрачные шансы оказаться в зоне вылета по итогам 38-го тура чемпионата Англии, но быстро свел их к полному нулю, быстро забив два гола в гостях у вылетающего «Бёрнли». Энтони Эланга вывел на пустые ворота Криса Вуда. На 14-й минуте он же оформил дубль - 0:2. На 72-й минуте Джош Каллен отличился при помощи рикошета. Счет стал 1:2, но хозяева в итоге так и не спаслись.
«Бёрнли» с 19-го места отправляется в Чемпионшип, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|2'Вуд Крис (0:1)
|14'Вуд Крис (0:2)
|(1:2) Каллен Джош72'
Мурич Ариянет•Ассиньон Лоренс46' (Витиньо Виктор II (46') •О'Ши Дара•Эстев Максим• 65'Тэйлор Чарли75' (Родригес Джей (75') •Ларсен Якоб-Бруун46' (Гудмундссон Йоханн (46') •Каллен Джош83' (Корк Джек (83') •Берге Сандер•Амдуни Зеки75' (Браунхилл Джош (75') •Одоберт Уилсон•Фостер Лайл
Селс Матц•Монтьель Гонсало•Боли Вийи•Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри•Йейтс Райан58' (Сангаре Ибрахим (58') •Данило Ларанжера80' (Ньякат Мусса (80') •Эланга Энтони89' (Куяте Шейху (89') •Гиббс-Уайт Морган•Хадсон-Одои Каллум88' (Рибейру Родригу (88') •Вуд Крис79' (Авонийи Тайво (79')
19 мая. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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