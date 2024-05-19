Кайседо забил с центра поля – это его первый гол за «Челси»

В последнем туре чемпионата Англии «Челси» принимает «Борнмут». Счёт в этом поединке был открыт на 17-й минуте, когда забил полузащитник Мойсес Кайседо. Эквадорский футболист забил гол с центра поля. Кайседо отличился после того, как голкипер Нету выбежал далеко за пределы штрафной на перехват мяча, но затем допустил ошибку при выносе. Кайседо подхватил мяч в центральном круге и вторым касанием отправил его в сетку.

Для 22-летнего Кайседо это первый гол в футболе «Челси». Прошлым летом клуб потратил на трансфер опорного полузащитника большие деньги – 116 миллионов евро (данные Transfermarkt).