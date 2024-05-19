Фанаты «Челси» попрощались с Тьяго Силвой

В воскресенье «Челси» проводит последний матч в сезоне. Команда Маурисио Почеттино на родном «Стэмфорд Бридж» принимает «Борнмут». Для 39-летнего Тьяго Силвы это последняя игра за лондонский клуб – защитник возвращается во «Флуминенсе», о чём уже было объявлено.

Фанаты «Челси» красиво попрощались с Тьяго Силвой. Они разместили на трибуне «Стэмфорд Бридж» большой баннер с изображением Силвы и словами благодарности.

Тьяго Силва выступал за «Челси» на протяжении четырёх сезонов. За это время бразилец провёл 155 официальных матчей.

Следить за матчем между «Челси» и «Борнмутом» можно в текстовой трансляции.