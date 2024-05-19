Каземиро высказался о критике в свой адрес

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро дал комментарий по поводу критики в свой адрес.
«Это тяжело, особенно когда нет анализа ситуации. У меня была травма, серьёзная травма. Я вернулся, но потом травма снова меня беспокоила, а теперь я играю на позиции центрального защитника. Вот более широкий анализ.
В прошлом сезоне меня называли одним из лучших игроков АПЛ, а теперь я больше ничего не стою? Критика неуважительна», - сказал Каземиро в интервью Sky Sports.
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч против «Брайтона». Следить за игрой можно в текстовой трансляции.
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