Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дубль Фодена приблизил «Манчестер Сити» к рекордному чемпионству

19 Мая 2024 • 18:31 Комментировать
Манчестер Сити
2:1
Вест Хэм
1 1.10 X 12.50 2 22.00
1-й тайм

В воскресенье, 19 мая, проходит заключительный тур Английской премьер-лиги сезона-2023/24.

В эти минуты «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Вест Хэм». На данный момент «горожане» ведут со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет нападающий Фил Фоден, который отличился на 2-й и 18-й минутах.

Стоит сказать, что победа гарантирует подопечным Хосепа Гвардиолы четвертое чемпионство подряд. Отметим, что ранее в Англии никому не удавалось добиться такого результата.

Следить за всеми событиями матча «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

👍 0
👎 2
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден

Новости по матчу

Сегодня, 19 Мая
18:31
Дубль Фодена приблизил «Манчестер Сити» к рекордному чемпионству
17:30
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:01
Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на решающий матч АПЛ
11:42
Актуальная ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм чемпионата Англии — 19 мая 2024
02:22
Манчестер Сити - Вест Хэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
12:27
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити — Вест Хэм чемпионата Англии — 19 мая 2024
01:47
Надёжный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Вест Хэм АПЛ — 19 мая 2024
17 Мая
09:30
Де Брёйне: «Когда я только пришёл в «Манчестер Сити», клуб нуждался в перестройке»
16 Мая
23:37
Мерсон: «Арсеналу» придётся смириться с тем, что «Манчестер Сити» непобедим в чемпионате» 3
18:40
Журналист подразнил фанатов информацией о будущем Гвардиолы
17:22
Эдерсон не поможет «Манчестер Сити» в двух оставшихся матчах сезона 1
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
15 Мая
17:38
Гвардиола высказался о последнем матче АПЛ
16:55
Журналист сообщил важную новость о состоянии де Брёйне
16:41
Журналист Морган: «Вест Хэм» обыграет «Манчестер Сити» 1
14:16
Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ 1
11:47
«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов
13 Мая
15:35
Гвардиола: «Арсенал» очень сложно обыграть»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне
Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч» Больше не Беллингем: Назван новый фаворит на «Золотой мяч» Кейн укусил Роналду: португалец полтора года без трофеев в Саудовской Аравии
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
49 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Астон Вилла Астон Вилла
2
0
2.10 3.70 3.10
Видео
49 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
2
1
1.08 10.00 20.00
Видео
49 мин
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
0
3
3.25 3.70 2.04
Видео
49 мин
Челси Челси
Борнмут Борнмут
1
0
1.45 5.20 5.40
Видео
49 мин
Лутон Таун Лутон Таун
Фулхэм Фулхэм
0
1
2.65 3.85 2.31
Видео
49 мин
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
1
1
1.16 7.60 14.00
Видео
49 мин
Бёрнли Бёрнли
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
2
2.75 3.45 2.40
Видео
49 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
0
1.15 8.00 13.00
Видео
49 мин
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
1
7.60 6.40 1.28
Видео
49 мин
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
2.03 4.00 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Мая
18:45 · Англия. Премьер-лига
Кайседо забил с центра поля – это его первый гол за «Челси»
18:39 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Челси» попрощались с Тьяго Силвой
18:32 · Англия. Премьер-лига
Каземиро высказался о критике в свой адрес
18:31 · Англия. Премьер-лига
Дубль Фодена приблизил «Манчестер Сити» к рекордному чемпионству
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:16 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг — в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд – в запасе «Манчестер Юнайтед» на последний матч сезона АПЛ
17:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал состав на финальный матч АПЛ
17:05 · Англия. Премьер-лига
Клопп выбрал состав на прощальный матч в «Ливерпуле»
17:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на решающий матч АПЛ
Все новости
Рекомендуем