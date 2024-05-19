Дубль Фодена приблизил «Манчестер Сити» к рекордному чемпионству

В воскресенье, 19 мая, проходит заключительный тур Английской премьер-лиги сезона-2023/24.

В эти минуты «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Вест Хэм». На данный момент «горожане» ведут со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет нападающий Фил Фоден, который отличился на 2-й и 18-й минутах.

Стоит сказать, что победа гарантирует подопечным Хосепа Гвардиолы четвертое чемпионство подряд. Отметим, что ранее в Англии никому не удавалось добиться такого результата.

Следить за всеми событиями матча «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.