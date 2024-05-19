Стерлинг — в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»

Сегодня, 19 мая, лондонский «Челси» встретится у себя дома с «Борнмутом» в рамках 38-го тура Английской премьер-лиги.

По решению главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино, с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Петрович (вр), Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Галлахер, Палмер, Мадуэке, Джексон, Стерлинг.

Игра между «Челси» и «Борнмутом» должна будет стартовать в 18:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которую организует спортивный портал LiveResult.

Стоит сказать, что победа в данном матче может вывести «Челси» в Лигу Европу.