Рэшфорд – в запасе «Манчестер Юнайтед» на последний матч сезона АПЛ

В заключительном туре Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет играть в гостях у «Брайтона». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Онана, Уан-Биссака, Мартинес, Каземиро, Далот, Мактоминай, Майну, Амрабат, Фернандеш, Диалло, Гарначо.

Отметим, что Антони, Расмус Хёйлунн и Маркус Рэшфорд оказались в числе запасных игроков «Манчестер Юнайтед».

Матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.