«Арсенал» назвал состав на финальный матч АПЛ

Сегодня, 19 мая, лондонский «Арсенал» примет на своём поле ливерпульский «Эвертон» в рамках 38-го тура Английской премьер-лиги.

Пресс-служба «канониров» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Арсенала»: Райя (вр), Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Троссар, Мартинелли, Хаверц.

Встреча между «Арсеналом» и «Эвертоном» должна будет стартовать в 18:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.