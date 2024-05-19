Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» назвал состав на финальный матч АПЛ

19 Мая 2024 • 17:06 Комментировать
Арсенал
1:1
Эвертон
1 1.15 X 9.00 2 19.00
1-й тайм

Сегодня, 19 мая, лондонский «Арсенал» примет на своём поле ливерпульский «Эвертон» в рамках 38-го тура Английской премьер-лиги.

Пресс-служба «канониров» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Арсенала»: Райя (вр), Уайт, Салиба, Габриэль, Томиясу, Райс, Парти, Эдегор, Троссар, Мартинелли, Хаверц.

Встреча между «Арсеналом» и «Эвертоном» должна будет стартовать в 18:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон

Новости по матчу

Сегодня, 19 Мая
17:30
«Арсенал» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:06
«Арсенал» назвал состав на финальный матч АПЛ
11:49
Алдонин: «Последние годы «Арсенал» близок как никогда к чемпионству» 1
02:48
Арсенал - Эвертон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
16:23
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Эвертон АПЛ — 19 мая 2024
12:50
Артета: «Любимый момент в сезоне? Думаю, он произойдёт в последнем туре»
09:59
Артета ответил на вопрос о продлении контракта с «Арсеналом»
09:58
«Бавария» и «Арсенал» поспорят за бывшего защитника «Реала»
17 Мая
22:13
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Эвертон АПЛ — 19 мая 2024
16 Мая
23:37
Мерсон: «Арсеналу» придётся смириться с тем, что «Манчестер Сити» непобедим в чемпионате» 3
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
15 Мая
14:16
Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ 1
11:47
«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов
14 Мая
12:47
У «Барселоны» появились конкуренты в борьбе за Симонса 1
10:51
Невилл объяснил, почему считает Эдегора лучшим игроком сезона в АПЛ 1
09:43
Гвардиола: «Никому раньше не удавалось выиграть 4 титула АПЛ подряд» 2
05:13
Невилл: «Райс не должен играть на позиции опорника»
04:11
Невилл: «Много разговоров о Салиба, но Габриэль Магальянс провёл выдающийся сезон»
03:31
Невилл и Каррагер выбрали лучшего игрока сезона в АПЛ
13 Мая
15:35
Гвардиола: «Арсенал» очень сложно обыграть»
12:22
Экс-игрок «Арсенала» Коклен рассказал, как отомстил Алексу Фергюсону за критику
11:35
«Ливерпуль» положил глаз на воспитанника «Эвертона», у которого 10 голов и 10 ассистов в АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне
Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч» Больше не Беллингем: Назван новый фаворит на «Золотой мяч» Кейн укусил Роналду: португалец полтора года без трофеев в Саудовской Аравии
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
49 мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Астон Вилла Астон Вилла
2
0
2.10 3.70 3.10
Видео
49 мин
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
2
1
1.08 10.00 20.00
Видео
49 мин
Брентфорд Брентфорд
Ньюкасл Ньюкасл
0
3
3.25 3.70 2.04
Видео
49 мин
Челси Челси
Борнмут Борнмут
1
0
1.45 5.20 5.40
Видео
49 мин
Лутон Таун Лутон Таун
Фулхэм Фулхэм
0
1
2.65 3.85 2.31
Видео
49 мин
Арсенал Арсенал
Эвертон Эвертон
1
1
1.16 7.60 14.00
Видео
49 мин
Бёрнли Бёрнли
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
2
2.75 3.45 2.40
Видео
49 мин
Ливерпуль Ливерпуль
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
0
1.15 8.00 13.00
Видео
49 мин
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
1
7.60 6.40 1.28
Видео
49 мин
Брайтон Брайтон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
0
2.03 4.00 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Мая
18:45 · Англия. Премьер-лига
Кайседо забил с центра поля – это его первый гол за «Челси»
18:39 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Челси» попрощались с Тьяго Силвой
18:32 · Англия. Премьер-лига
Каземиро высказался о критике в свой адрес
18:31 · Англия. Премьер-лига
Дубль Фодена приблизил «Манчестер Сити» к рекордному чемпионству
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Эвертон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:16 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг — в стартовом составе «Челси» на матч с «Борнмутом»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд – в запасе «Манчестер Юнайтед» на последний матч сезона АПЛ
17:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал состав на финальный матч АПЛ
17:05 · Англия. Премьер-лига
Клопп выбрал состав на прощальный матч в «Ливерпуле»
17:01 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на решающий матч АПЛ
Все новости
Рекомендуем