Клопп выбрал состав на прощальный матч в «Ливерпуле»

В последнем туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Вулверхэмптон». Для Юргена Клоппа это будет прощальный матч в клубе. Немецкий специалист выбрал такой стартовый состав:

Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Куанса, Робертсон, Эндо, Макаллистер, Эллиотт, Гакпо, Диас, Салах.

Матч «Ливерпуль» - «Вулверхэмптон» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Ливерпуль» уже никуда не денется с третьего места в турнирной таблице Английской премьер-лиги.