Холанн и Фоден – в основе «Манчестер Сити» на решающий матч АПЛ

В последнем туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» будет принимать «Вест Хэм». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Ортега, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Манчестер Сити» станет чемпионом Англии четвёртый год подряд, если обыграет «Вест Хэм». Если же «горожане» потеряют очки, то им нужно будет надеяться на осечку «Арсенала» в параллельной игре.