«РБ Лейпциг» работает над продлением контракта с Шешко – игрок интересен клубам АПЛ

Нападающий Беньямин Шешко находится на радарах нескольких статусных клубов из Премьер-лиги Англии. Тем не менее, «РБ Лейпциг» настроен сохранить словенца на следующий сезон. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «быки» уже связались с агентом Шешко для обсуждения нового выгодного контракта.

«РБ Лейпциг» предлагает Шешко не только улучшение условий, но и статус ключевого игрока в своём спортивном проекте.

В сезоне 2023/2024 Беньямин Шешко провёл 42 матча. В них 20-летний словенец забил 18 голов и отдал два голевых паса на партнёров. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.