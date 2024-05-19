«Брайтон» нашёл замену де Дзерби

«Брайтон» накануне объявил об уходе Роберто де Дзерби с поста главного тренера команды. В воскресенье «чайки» проведут последний матч под руководством итальянца – против «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, «Брайтон» хочет, чтобы следующим тренером команды стал Киран Маккенна. Речь идёт о специалисте, с которым «Ипсвич» в нынешнем сезоне завоевал билет в Премьер-лигу.

Стоит сказать, что слухи связывают Маккенну и с более статусными клубами – с «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Следить за матчем между «Брайтоном» и «Манчестер Юнайтед» можно будет в текстовой трансляции.