Артета рассказал, где хочет поработать после «Арсенала»

«Я всегда думаю о том, что когда-то вернусь в Испанию. Очень люблю свою страну. Эта мысль всегда в моей голове. Однако сейчас я счастлив в «Арсенале», мне нравится, как ко мне здесь относятся. Я всем доволен. Но в будущем, мне кажется, что я вернусь на родину. Не хочу провести вне Испании всю карьеру», - рассказал специалист во время выступления в посольстве Испании.