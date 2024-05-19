Титов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о поединке 38-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Вест Хэмом».

«Все закончится с крупным счетом. Ставлю на «Сити» с форой (-2). Это по-прежнему сильнейшая команда в Европе, если говорить про качество футбола. Она должна брать титул», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» состоится сегодня, 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В случае победы «горожане» гарантируют себе четвертое чемпионство подряд в АПЛ.