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Титов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Вест Хэм»

19 Мая 2024 • 13:37 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о поединке 38-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Вест Хэмом».

«Все закончится с крупным счетом. Ставлю на «Сити» с форой (-2). Это по-прежнему сильнейшая команда в Европе, если говорить про качество футбола. Она должна брать титул», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок «Манчестер Сити» - «Вест Хэм» состоится сегодня, 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В случае победы «горожане» гарантируют себе четвертое чемпионство подряд в АПЛ.

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