Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»

Британский журналист Пирс Морган высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Он отреагировал на высказывание, что немецкого специалиста считают одним из величайших людей в истории АПЛ.
«Я не считаю, что всего один чемпионский титул за восемь лет делает его великим человеком для АПЛ», - оставил сообщение Морган в своих социальных сетях.
Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Сегодня, 19 мая, Юрген проведет последний матч во главе мерсисайдского коллектива. Под его руководством «красные» становились чемпионами Англии и выигрывали Лигу чемпионов УЕФА.
даже не столько Клоппа сколько всей команды, включаю скаутов
команда 2018-2020 была выдающейся
а трио мане-салах-фирмино играло не хуже чем месси-суарес-неймар
только ливерпульская тройка переходила в команду в статусе крепких середняков и раскрылась именно здесь
+ Ливерпуль Клоппа долгое время (вкл. нынешний сезон) составлял реальную конкуренцию сити в чемпионате при куда более скромном бюджете
такое явление как Клопп еще нескоро повторится в АПЛ....
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