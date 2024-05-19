Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»

Британский журналист Пирс Морган высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Он отреагировал на высказывание, что немецкого специалиста считают одним из величайших людей в истории АПЛ.

«Я не считаю, что всего один чемпионский титул за восемь лет делает его великим человеком для АПЛ», - оставил сообщение Морган в своих социальных сетях.

Напомним, что Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Сегодня, 19 мая, Юрген проведет последний матч во главе мерсисайдского коллектива. Под его руководством «красные» становились чемпионами Англии и выигрывали Лигу чемпионов УЕФА.