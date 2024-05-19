Тьяго Силва обратился к футболистам «Челси»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва подвел итог выступлению лондонской команды в нынешнем сезоне.
«Я знаю, что значит надевать форму этого клуба. Мне есть, что сказать парням, которые остаются здесь. Они должны оправдывать свое приглашение в «Челси». Этот сезон недостоин такого клуба. В следующем ребятам нужно намного лучше выступить», - передает слова бразильского футболиста Sky Sports.
Напомним, что перед заключительным туром Премьер-лиги «пенсионеры» занимают шестое место в турнирной таблице. В последнем матче подопечные Маурисио Почеттино встретятся с «Борнмутом».
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