Тьяго Силва обратился к футболистам «Челси»

«Я знаю, что значит надевать форму этого клуба. Мне есть, что сказать парням, которые остаются здесь. Они должны оправдывать свое приглашение в «Челси». Этот сезон недостоин такого клуба. В следующем ребятам нужно намного лучше выступить», - передает слова бразильского футболиста Sky Sports.