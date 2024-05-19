Алдонин: «Последние годы «Арсенал» близок как никогда к чемпионству»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 38-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Эвертоном».

Эксперт считает, что «канониры» способны выиграть АПЛ, однако сейчас судьба чемпионской гонки в большей степени зависит от «Манчестер Сити», который опережает команду Микеля Артеты на два очка.

«Последние годы «Арсенал» близок как никогда к чемпионству. Но когда есть такой «Сити» крайне затруднительно думать, что можешь стать чемпионом», — цитирует Алдонина ODDS.ru.

Матч «Арсенал» — «Эвертон» состоится сегодня, 19 мая, в Лондоне. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.