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Алдонин: «Последние годы «Арсенал» близок как никогда к чемпионству»

19 Мая 2024 • 11:49 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
1 1.15 X 9.00 2 19.00
Через 5 ч. 12 мин.

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 38-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Эвертоном».

Эксперт считает, что «канониры» способны выиграть АПЛ, однако сейчас судьба чемпионской гонки в большей степени зависит от «Манчестер Сити», который опережает команду Микеля Артеты на два очка.

«Последние годы «Арсенал» близок как никогда к чемпионству. Но когда есть такой «Сити» крайне затруднительно думать, что можешь стать чемпионом», — цитирует Алдонина ODDS.ru.

Матч «Арсенал» — «Эвертон» состоится сегодня, 19 мая, в Лондоне. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Евгений Алдонин

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АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
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