Клопп назвал лучшего тренера мира

«Я понятия не имею, что это за нарушения. Знаю только то, какое место команда занимает в таблице. Независимо от всего этого, Гвардиола является лучшим тренером мира. Если убрать Хосепа и назначить другого специалиста, команда не выиграет АПЛ четыре раза подряд. Это заслуга и его, и футболистов», - передает слова немецкого тренера Daily Express.