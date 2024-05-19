Клопп назвал лучшего тренера мира

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своем отношении к финансовым нарушениям «Манчестер Сити», а также высказал мнение о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле.
«Я понятия не имею, что это за нарушения. Знаю только то, какое место команда занимает в таблице. Независимо от всего этого, Гвардиола является лучшим тренером мира. Если убрать Хосепа и назначить другого специалиста, команда не выиграет АПЛ четыре раза подряд. Это заслуга и его, и футболистов», - передает слова немецкого тренера Daily Express.
В заключительном туре АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле примет «Вест Хэм». В случае победы «горожане» станут чемпионами страны в четвертый раз подряд.
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