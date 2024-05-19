«Барселона» хочет заменить Левандовски нападающим «Ливерпуля»

Каталонская «Барселона» решила расстаться центрфорвардом Робертом Левандовски из-за его большой зарплаты. Поляк может покинуть «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно.

В связи с этим «Барселона» начала подыскивать нового игрока в атаку. Каталонцы интересуются нападающим сборной Уругвая и «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом. «Сине-гранатовые» предпримут попытку подписать форварда только в том случае, если удастся избавиться от Левандовски.

Дарвин связан трудовыми обязательствами с «Ливерпулем» до лета 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость уругвайца в 70 миллионов евро.