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Мамардашвили может сменить «Валенсию» на клуб АПЛ

19 Мая 2024 • 11:12 Комментировать

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили, выступающий в чемпионате Испании за «Валенсию», имеет вариант продолжения карьеры на туманном Альбионе.

Как стало известно журналистам портала Todofichajes, подписать голкипера хочет «Ньюкасл». «Сороки» готовы заплатить за трансфер Мамардашвили около 35 миллионов евро. Самому игроку английский клуб предложит выгодный контракт на четыре года с увеличением заработной платы.

В текущем сезоне чемпионата Испании голкипер сыграл 35 матчей за «летучих мышей», в которых пропустил 36 мячей. В 14 поединках грузинский вратарь сохранил свои владения на замке.

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