«Арсенал» провёл репетицию празднования чемпионства в АПЛ

Сотрудники лондонского «Арсенала» провели репетицию празднования чемпионства команды в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Клуб разместил по периметру поля баннеры с надписью «Чемпионы АПЛ». Кроме того, на постаменте находился кубок за победу в чемпионате страны.

В преддверии последнего тура Премьер-лиги «Арсенал» с 86 баллами находится на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

В 38-м туре «канониры» встретятся с «Эвертоном», а команде Хосепа Гвардиолы будет противостоять столичный «Вест Хэм».

Криштиану Роналду категорично оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом АПЛ