Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» - привлекательный клуб для любого футболиста»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что манкунианский клуб является привлекательным вариантом для игроков, даже несмотря на невыход в Лигу чемпионов.
«Безусловно, у футболистов есть желание выступать на высоком уровне, однако я уверен, что такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», привлекателен для каждого игрока даже без еврокубков», - приводит слова нидерландского тренера таблоид Daily Mail.
Перед заключительным туром чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице. В последнем матче АПЛ манкунианцы встретятся с «Борнмутом».
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