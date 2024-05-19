Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в беседе с журналистами ответил на вопрос о своем будущем.
«Это будет длительный перерыв? Думаю, так оно и будет. Мое время в АПЛ подошло к концу, я не буду тренировать здесь другую команду», - передает слова немецкого специалиста журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Ранее стало известно, что Клопп покинет мерсисайдский гранд по окончании нынешнего сезона. Его место займет нидерландский специалист Арне Слот, ныне работающий в «Фейеноорде».
За тур до завершения АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице.
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