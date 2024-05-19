Хёйлунн оценил дебютный сезон в «Манчестер Юнайтед»

«Я играю за великий клуб в таком серьезном чемпионате. Сейчас ко мне намного больше внимания, чем раньше. По началу было тяжело. Но под конец сезона стало полегче, я уже не слишком сильно переживаю. Знаю, что я хороший футболист. Мне нужны шансы, и я забью много мячей», - передает слова датского бомбардира инсайдер Тимоти Пинон.