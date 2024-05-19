Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца

Лионель Месси доигрывает свою карьеру в МЛС, но ему на смену приходят новые звёзды, среди которых выделяется Эрлинг Холанн. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о заочном соперничестве аргентинца Месси и норвежца Холанна.

Холанн уже обходит Месси

Главные персонажи на футбольном небосклоне своих стран дебютировали с некоторой разницей. По футбольным меркам, три года – срок весьма серьёзный. Лионель Месси примерил форму главной команды страны в 22 года. Эрлинг Холанн оказался в составе главной команды Норвегии в 19 лет. За национальную сборную Месси провел 185 игр (с учётом 5 на олимпийском турнире 2008 года) и в них забил 108 мячей (0,58 за матч). У Эрлинга – 31 матч и 27 мячей (0,87 за игру).

Основную часть игровой карьеры Месси провёл в испанской Ла Лиге (520 игр), где забил 474 мяча за «Барселону». Средняя результативность – 0,91 за игру. Его оппонент Эрлинг Холанн провёл на сегодняшний день примерно одинаковое количество игр в Бундеслиге («Боруссия» Дортмунд – 67 игр и 62 мяча) и АПЛ («Манчестер Сити» – 65 игр и 63 мяча). Суммарная средняя результативность – 0,94. Норвежец по среднестатистическим показателям превосходит аргентинца.

В свой лучший сезон-2011/2012 аргентинец поражал вражеские ворота 73 раза и затрачивал в среднем чуть более 70 минут (71 минута и 32 секунды) на гол. Норвежец в прошлом, лучшем для себя, игровом периоде (52 мяча) затрачивал почти 80 минут (79 минут 26 секунд).

180 – это не предел

Максимальная величина трансферной стоимости двух игроков с мировой славой пока достигала отметки в 180 млн евро. Если у Месси пик пришёлся на год его тридцатилетия, то Холанн пришёл к своему высшему достижению в 22 года, но это пока. Стоит отметить и разницу в возрасте, которая составляет 13 лет. И самое главное – в этом сравнении стоит сделать отступление на то, что средняя рыночная стоимость футболистов за эти годы неизменно росла. По этому показателю у норвежца есть все шансы превзойти аргентинца, которому в этом году исполнится 37 лет. Сегодня, как ни крути, лучшие годы Месси уже позади. Продолжение карьеры в «Интере» из Майами – это уже место, где на «лавочке рассуждают о прошедших битвах», а вот футболист из страны викингов идёт по нарастающей.

Достижения игроков

Показатели Месси Холанн Макс. стоимость, млн евро 180 180 Возраст, при макс. стоимости 30 22 Дебют за сборную 22 19 Кол-во голов в результативном сезоне 73 (2011/12) 52 (2022/23) Кол-во мин. на гол в лучшем сезоне 71 минута 32 секунды 79 минут 26 секунд

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