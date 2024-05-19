Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца

Лионель Месси доигрывает свою карьеру в МЛС, но ему на смену приходят новые звёзды, среди которых выделяется Эрлинг Холанн. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о заочном соперничестве аргентинца Месси и норвежца Холанна.
Холанн уже обходит Месси
Главные персонажи на футбольном небосклоне своих стран дебютировали с некоторой разницей. По футбольным меркам, три года – срок весьма серьёзный. Лионель Месси примерил форму главной команды страны в 22 года. Эрлинг Холанн оказался в составе главной команды Норвегии в 19 лет. За национальную сборную Месси провел 185 игр (с учётом 5 на олимпийском турнире 2008 года) и в них забил 108 мячей (0,58 за матч). У Эрлинга – 31 матч и 27 мячей (0,87 за игру).
Основную часть игровой карьеры Месси провёл в испанской Ла Лиге (520 игр), где забил 474 мяча за «Барселону». Средняя результативность – 0,91 за игру. Его оппонент Эрлинг Холанн провёл на сегодняшний день примерно одинаковое количество игр в Бундеслиге («Боруссия» Дортмунд – 67 игр и 62 мяча) и АПЛ («Манчестер Сити» – 65 игр и 63 мяча). Суммарная средняя результативность – 0,94. Норвежец по среднестатистическим показателям превосходит аргентинца.
В свой лучший сезон-2011/2012 аргентинец поражал вражеские ворота 73 раза и затрачивал в среднем чуть более 70 минут (71 минута и 32 секунды) на гол. Норвежец в прошлом, лучшем для себя, игровом периоде (52 мяча) затрачивал почти 80 минут (79 минут 26 секунд).
180 – это не предел
Максимальная величина трансферной стоимости двух игроков с мировой славой пока достигала отметки в 180 млн евро. Если у Месси пик пришёлся на год его тридцатилетия, то Холанн пришёл к своему высшему достижению в 22 года, но это пока. Стоит отметить и разницу в возрасте, которая составляет 13 лет. И самое главное – в этом сравнении стоит сделать отступление на то, что средняя рыночная стоимость футболистов за эти годы неизменно росла. По этому показателю у норвежца есть все шансы превзойти аргентинца, которому в этом году исполнится 37 лет. Сегодня, как ни крути, лучшие годы Месси уже позади. Продолжение карьеры в «Интере» из Майами – это уже место, где на «лавочке рассуждают о прошедших битвах», а вот футболист из страны викингов идёт по нарастающей.
Достижения игроков
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|Макс. стоимость, млн евро
|180
|180
|Возраст, при макс. стоимости
|30
|22
|Дебют за сборную
|22
|19
|Кол-во голов в результативном сезоне
|73 (2011/12)
|52 (2022/23)
|Кол-во мин. на гол в лучшем сезоне
|71 минута 32 секунды
|79 минут 26 секунд
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