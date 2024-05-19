Артета высказался о матче, который может сделать «Арсенал» чемпионом

В заключительном туре чемпионата Англии лондонский «Арсенал» примет «Эвертон» на своем поле. Об этом матче высказался главный тренер «канониров» Микель Артета.
«Нам нужно сконцентрироваться на этом матче. Это сейчас единственное, что мы можем сделать. Это будет непростое противостояние, ведь соперник находится в хорошей форме. Против них нелегко играть. Мы будем делать свое дело и наслаждаться моментом. Используем всю энергию, которая будет на стадионе», - цитирует испанского тренера TNT Sports.
Перед последним туром Премьер-лиги «канониры» занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.
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