Артета высказался о матче, который может сделать «Арсенал» чемпионом

«Нам нужно сконцентрироваться на этом матче. Это сейчас единственное, что мы можем сделать. Это будет непростое противостояние, ведь соперник находится в хорошей форме. Против них нелегко играть. Мы будем делать свое дело и наслаждаться моментом. Используем всю энергию, которая будет на стадионе», - цитирует испанского тренера TNT Sports.