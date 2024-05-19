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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета высказался о матче, который может сделать «Арсенал» чемпионом

19 Мая 2024 • 08:49 Комментировать (1)

В заключительном туре чемпионата Англии лондонский «Арсенал» примет «Эвертон» на своем поле. Об этом матче высказался главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Нам нужно сконцентрироваться на этом матче. Это сейчас единственное, что мы можем сделать. Это будет непростое противостояние, ведь соперник находится в хорошей форме. Против них нелегко играть. Мы будем делать свое дело и наслаждаться моментом. Используем всю энергию, которая будет на стадионе», - цитирует испанского тренера TNT Sports.

Перед последним туром Премьер-лиги «канониры» занимают второе место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Арсенал Лондон Микель Артета ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
19 Мая 2024 в 09:25
да просрали вы в очередной раз чемпионство, блин....сколько людей на вас надеялись - и не только болелы Арсенала
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