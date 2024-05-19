Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о продолжении работы в команде.

«У меня действующий контракт, я хочу оставаться здесь. Мой план состоит в том, чтобы работать в «Манчестер Сити» в следующем сезоне», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, что Хосеп занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2024/2025.

За тур до завершения АПЛ «горожане» лидируют в турнирной таблице. Подопечные Гвардиолы опережают идущий вторым «Арсенал» на два очка.

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