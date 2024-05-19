«Челси» выбрал тренера на замену Почеттино

Лондонский «Челси» определился с тренером, который может заменить у руля команды аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Как информирует The Guardian, «пенсионеры» хотят пригласить рулевого «Ипсвича» Кирана Маккенну.

Стоит отметить, что этот специалист вывел «Ипсвич» в Премьер-лигу, заняв с командой второе место в Чемпионшипе. Заинтересованность в услугах Маккенны также проявляет «Манчестер Юнайтед».

«Челси» неудачно провел нынешний сезон Английской премьер-лиги. Перед заключительным туром «пенсионеры» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 60 баллов. В последнем матче лондонцы встретятся с «Борнмутом».