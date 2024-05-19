Криштиану Роналду категорично оценил шансы «Арсенала» стать чемпионом АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о шансах лондонского «Арсенала» стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

«Они не выиграют АПЛ», - сказал 39-летний португальский футболист, ныне выступающий за саудовский «Аль-Наср». Его слова передают британские СМИ.

Перед заключительным туром Английской премьер-лиги «Арсенал» находится на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на два балла. В рамках 38-го тура чемпионата Англии «канониры» сыграют против «Эвертона», а «горожанам» будет противостоять «Вест Хэм».