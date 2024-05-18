Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно Bild, в услугах 25-летнего бразильца заинтересована мюнхенская «Бавария». Сообщается, что «шпоры» готовы отпустить Эмерсона, если за него будет предложено минимум 29 миллионов евро.

Напомним, ранее появилась информация, что за игроком следят «Милан» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Эмерсон появился на поле в 23 встречах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Трудовой договор защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Эмерсона в 18 миллионов евро.