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«Брайтон» объявил об уходе де Дзерби – итальянца связывают с «Баварией» официально

18 Мая 2024 • 17:54 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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Через 23 ч. 17 мин.

«Брайтон» посредством своего официального сайта объявил об уходе Роберто де Дзерби с поста главного тренера команды по завершению сезона. В пресс-релизе отмечается, что стороны расстаются по обоюдному согласию.

В воскресенье де Дзерби проведёт последний матч у руля «Брайтона» - команда будет принимать «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре Премьер-лиги. В турнирном плане эта игра мало что решает, ведь выше 10-го места в турнирной таблице Премьер-лиги «чайки» уже не поднимутся.

Стоит отметить, что слухи связывают Роберто де Дзерби с «Баварией» - мюнхенский клуб как раз ищет нового тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби

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