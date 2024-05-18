«Брайтон» посредством своего официального сайта объявил об уходе Роберто де Дзерби с поста главного тренера команды по завершению сезона. В пресс-релизе отмечается, что стороны расстаются по обоюдному согласию.

В воскресенье де Дзерби проведёт последний матч у руля «Брайтона» - команда будет принимать «Манчестер Юнайтед» в заключительном туре Премьер-лиги. В турнирном плане эта игра мало что решает, ведь выше 10-го места в турнирной таблице Премьер-лиги «чайки» уже не поднимутся.

Стоит отметить, что слухи связывают Роберто де Дзерби с «Баварией» - мюнхенский клуб как раз ищет нового тренера.