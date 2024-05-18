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Эстевао Виллиан подпишет с «Челси» семилетний контракт

18 Мая 2024 • 15:57 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.43 X 5.40 2 6.00
19.05 18:00

Лондонский «Челси» согласовал с вингером «Палмейраса» Эстевао Виллианом контракт сроком на 7 лет. По информации от The Athletic, «синие» заплатят за футболиста 34 миллиона евро сразу, но в будущем клуб может раскошелиться ещё на 24 миллиона, которые прописаны в сделке в качестве бонусов.

17-летний Виллиан сможет присоединиться к «Челси» только при достижении совершеннолетия. В следующем сезоне «синие» не смогут рассчитывать на футболиста, так как его приезд состоится летом 2025 года.

Эстевао ранее находился в списке интересов мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала», но гонку выиграл «Челси».

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