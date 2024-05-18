Эмери: «Мы ещё не определились с планами на летнее трансферное окно»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал понять, что его команда ещё не определилась с планами на летнее трансферное окно. Напомним, в следующем сезоне команда испанца сыграет в Лиге чемпионов, так как «вилланы» обеспечили себе четвёртое место в Премьер-лиге.

«Мы ещё не определились с планами на летнее трансферное окно. По окончании сезона мы сядем за стол переговоров с руководством и примем определённые решения. Нужно определиться с планами на некоторых игроков», – заявил Эмери на пресс-конференции.

Напомним, Унаи возглавил «Астон Виллу» в прошлом сезоне, покинув перед этим «Вильярреал».