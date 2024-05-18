«Астон Вилла» положила глаз на полузащитника «Челси»

«Астон Вилла» ближайшим летом может усилиться полузащитником лондонского «Челси». Речь идёт о воспитаннике «синих» Коноре Галлахера, который в этом сезоне в большей части матчей носил капитанскую повязку.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, «Астон Вилла» всерьёз заинтересована в приобретении Галлахера. У футболиста остаётся всего год по контракту с «Челси», поэтому лондонский клуб может продать Конора по скидке, если не согласует с ним новый контракт.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний Галлахер отметился 5 голами и 7 результативными передачами. Хавбек проводит второй сезон в составе «Челси».