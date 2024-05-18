Назван лучший игрок сезона в АПЛ - это не Холанн

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден стал лучшим игроком нынешнего сезона Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

В нынешнем розыгрыше чемпионата страны 23-летний игрок провел 34 встречи, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и восемь результативных передач. Трансферная стоимость англичанина оценивается в 130 миллионов евро, а его трудовой договор с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.

Перед последним туром Премьер-лиги подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в таблице с 2-очковым отрывом. В заключительном матче «горожане» встретятся с «Вест Хэмом».