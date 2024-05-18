Артета: «Любимый момент в сезоне? Думаю, он произойдёт в последнем туре»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета всё ещё верит, что его команда сможет завоевать чемпионский титул АПЛ. В последнем туре «канонирам» необходимо обыграть у себя дома «Эвертон», а также надеяться на потерю очков «Манчестер Сити» в параллельном матче с «Вест Хэмом» на «Этихад Стэдиум».

«Любимый момент в сезоне? Думаю, он произойдёт в последнем туре в воскресенье», – заявил Артета в интервью TNT Sports.

Напомним, за время пребывания в «Арсенале» Микель выиграл с командой лишь Кубок Англии в 2020 году. В прошлом сезоне «канониры» финишировали на втором месте в АПЛ, но не боролись за титул в последнем туре.