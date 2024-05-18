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На место Крооса или Модрича: «Реал» хочет купить полузащитника «Ливерпуля»

18 Мая 2024 • 12:41 Комментировать

Мадридский «Реал» нашел усиление на туманном Альбионе. По сообщениям журналистов Tyc Sports, в сферу интересов «королевского» клуба попал полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер.

Как стало известно источнику, «королевский» клуб хочет оформить сделку после следующего сезона, когда из команды уйдут ветераны Тони Кроос и Лука Модрич.

25-летний аргентинец перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона» за 42 миллиона евро. Трудовое соглашение чемпиона мира рассчитано до 2028 года. Трансферная стоимость Макаллистера оценивается в 70 миллионов евро.

Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть

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Евро-Футбол.Ру,
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