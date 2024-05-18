Сильвестр: «Если «Арсенал» не выиграет АПЛ, это не будет провалом»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Микаэль Сильвестр не считает, что если «канониры» не выиграют АПЛ, сезон можно будет считать провальным. Напомним, в последнем туре команде Микеля Арететы нужно обыгрывать у себя дома «Эвертон» и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити» в матче с «Вест Хэмом».

«Если «Арсенал» не выиграет АПЛ, это не будет провалом. Это будет больно, но если посмотреть на общую картину, вопросов не возникнет. Остальные команды прогрессировали и «Арсенал» тоже сделал шаг вперёд. Было ли этого достаточно для победы в чемпионате? Посмотрим. Кто знает, что произойдёт в последнем туре», – цитирует Сильвестра Betting Expert.