Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сильвестр: «Если «Арсенал» не выиграет АПЛ, это не будет провалом»

18 Мая 2024 • 12:36 Комментировать
Арсенал
...
Эвертон
1 1.15 X 8.00 2 17.00
19.05 18:00

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Микаэль Сильвестр не считает, что если «канониры» не выиграют АПЛ, сезон можно будет считать провальным. Напомним, в последнем туре команде Микеля Арететы нужно обыгрывать у себя дома «Эвертон» и надеяться на потерю очков «Манчестер Сити» в матче с «Вест Хэмом».

«Если «Арсенал» не выиграет АПЛ, это не будет провалом. Это будет больно, но если посмотреть на общую картину, вопросов не возникнет. Остальные команды прогрессировали и «Арсенал» тоже сделал шаг вперёд. Было ли этого достаточно для победы в чемпионате? Посмотрим. Кто знает, что произойдёт в последнем туре», – цитирует Сильвестра Betting Expert.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микаэль Сильвестр

Новости по матчу

Сегодня, 18 Мая
12:50
Артета: «Любимый момент в сезоне? Думаю, он произойдёт в последнем туре»
12:36
Сильвестр: «Если «Арсенал» не выиграет АПЛ, это не будет провалом»
09:58
«Бавария» и «Арсенал» поспорят за бывшего защитника «Реала»
17 Мая
22:13
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Эвертон АПЛ — 19 мая 2024
16 Мая
23:37
Мерсон: «Арсеналу» придётся смириться с тем, что «Манчестер Сити» непобедим в чемпионате» 3
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
15 Мая
14:16
Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ 1
11:47
«Ньюкасл» не хочет терять Гимараэса, но игрок намерен выступать в Лиге чемпионов
14 Мая
12:47
У «Барселоны» появились конкуренты в борьбе за Симонса 1
10:51
Невилл объяснил, почему считает Эдегора лучшим игроком сезона в АПЛ 1
09:43
Гвардиола: «Никому раньше не удавалось выиграть 4 титула АПЛ подряд» 2
05:13
Невилл: «Райс не должен играть на позиции опорника»
04:11
Невилл: «Много разговоров о Салиба, но Габриэль Магальянс провёл выдающийся сезон»
03:31
Невилл и Каррагер выбрали лучшего игрока сезона в АПЛ
13 Мая
15:35
Гвардиола: «Арсенал» очень сложно обыграть»
12:22
Экс-игрок «Арсенала» Коклен рассказал, как отомстил Алексу Фергюсону за критику
11:35
«Ливерпуль» положил глаз на воспитанника «Эвертона», у которого 10 голов и 10 ассистов в АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ ЭВЕРТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити» Шестое место может выйти в Лигу чемпионов – все интриги чемпионата Германии Роналду выбрал звёздного новичка для «Аль-Насра» Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы Постекоглу повторил слова Моуринью и Конте в «Тоттенхэме» Гвардиола объяснил замену вратаря Эдерсона, которая разозлила футболиста Суперкомпьютер оценил шансы «Манчестер Сити» и «Арсенала» на титул АПЛ
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Терещенко рассказал, где Прохоркин может продолжить карьеру Немков рассказал, кто победит в поединке между Усиком и Фьюри Костя Цзю назвал фаворита боя между Фьюри и Усиком Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Мая
13:22 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок сезона в АПЛ - это не Холанн
12:50 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Любимый момент в сезоне? Думаю, он произойдёт в последнем туре»
12:41 · Англия. Премьер-лига
На место Крооса или Модрича: «Реал» хочет купить полузащитника «Ливерпуля»
12:36 · Англия. Премьер-лига
Сильвестр: «Если «Арсенал» не выиграет АПЛ, это не будет провалом»
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Лилля», который интересен «Реалу»
11:20 · Англия. Премьер-лига
Фоден высказался о возможном чемпионстве «Манчестер Сити»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Андронов дал прогноз на матч «Динамо» и «Крыльев Советов»
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер бразильского вундеркинда за 65 миллионов евро
10:08 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба хотят бесплатно подписать Алькантару
09:59 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о продлении контракта с «Арсеналом»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Арсенал» поспорят за бывшего защитника «Реала»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Арсенала» 1
09:20 · Англия. Премьер-лига
Батчер: «Канчельскис был лучше Аршавина»
07:57 · Англия. Премьер-лига
Артета отреагировал на упущенный момент Сона в матче с «Манчестер Сити»
17 Мая
22:09 · Англия. Премьер-лига
Ривалдо: «Каземиро критикуют несправедливо, ведь «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем