«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Лилля», который интересен «Реалу»

«Манчестер Юнайтед» находится в числе клубов, которым интересен центральный защитник «Лилля» Лени Йоро. По информации от Caught Offside, манкунианцы хотят летом пригласить игрока, который ранее считался трансферной целью мадридского «Реала».

Источник сообщает, что «Лилль» примет предложения в районе 45-50 миллионов евро. Тем не менее, если конкуренция будет очень высокой, сумма компенсации может возрасти.

Йоро ранее также был связан с мюнхенской «Баварией», «Ливерпулем» и лондонским «Челси». Игрок хотел перейти в мадридский «Реал», но «королевский клуб» в последнее время охладел к 18-летнему французу.