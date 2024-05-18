Фоден высказался о возможном чемпионстве «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден поделился мыслями о возможном четвертом подряд чемпионстве «горожан» в Премьер-лиге.
«Мы с огромным нетерпением ждем возможности добиться этого. Сделаем все, что в наших силах. Никто еще не выигрывал чемпионство в АПЛ четыре раза подряд. Это очень многое значит для нас. Нам остается сделать последний шаг, чтобы войти в историю», - передает слова футболиста Yahoo Sports.
В рамках 38-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле примет лондонский «Вест Хэм». В случае победы подопечные Хосепа Гвардиолы станут чемпионами страны.
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