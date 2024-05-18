Андронов дал прогноз на матч «Динамо» и «Крыльев Советов»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о предстоящей встрече между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России.
«Предположу, что надо ставить на победу москвичей. Осечку они могут допустить в последнем туре в Краснодаре, но не здесь. «Победа «Динамо» и тотал больше 2,5» - мне это очень нравится», - передает слова Андронова «РБ Спорт».
Матч «Динамо» и «Крыльев Советов» состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 14:00 по столичному времени.
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