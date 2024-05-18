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«Челси» согласовал трансфер бразильского вундеркинда за 65 миллионов евро

18 Мая 2024 • 10:28 Комментировать
Крисьюма
0:0
Палмейрас Сан-Паулу
отменен

Лондонский «Челси» договорился с «Палмейрасом» об условиях сделки по трансферу правого вингера Эстевао Виллиана. По информации от журналиста Сезара Луиса Мерло, 17-летний талант обойдётся «синим» в 65 миллионов евро.

Отметим, что Вилилан сможет присоединиться к «Челси» только летом 2025 года, когда ему будет 18 лет. До тех пор футболист продолжит выступать за «Палмейрас».

Напомним, Эстевао называют на родине «новым Месси». Услугами молодого вингера интересовались такие топ-клубы, как каталонская «Барселона», мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». В этом розыгрыше бразильской Серии А Виллиан забил один гол в шести матчах.

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Челси Палмейрас трансферы футбола - лето 2024 Эстевао Виллиан ещё теги

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