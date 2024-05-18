Четыре клуба хотят бесплатно подписать Алькантару

Полузащитник Тьяго Алькантара, который покидает «Ливерпуль», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Хавбек попал в сферу интересов сразу четырех представителей Ла Лиги. В борьбе за свободного агента сойдутся «Жирона», «Сельта», «Реал Сосьедад» и севильский «Бетис». Все эти клубы привлекает бесплатный трансфер звездного футболиста.

За «Ливерпуль» Алькантара выступал с 2020 года. Трансферная стоимость 33-летнего игрока оценивается в десять миллионов евро. Ранее Тьяго также поиграл за каталонскую «Барселону» и мюнхенскую «Баварию».