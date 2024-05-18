Артета ответил на вопрос о продлении контракта с «Арсеналом»

Микель Артета, главный тренер «канониров», высказался о возможном продлении контракта с лондонским клубом.

- О возможном продлении контракта будем говорить после игры с «Эвертоном», сейчас нужно побеждать. Моё отношение к клубу после последнего тура не изменится. Нужно завершить сезон, а потом у нас будет время поразмыслить, - передаёт слова испанского тренера Football London.

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. Текущее соглашение со специалистом действует до лета следующего года.

В воскресенье «Арсенал» в заключительном туре АПЛ дома примет «Эвертон». Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. Если «Арсенал» победит, а «Манчестер Сити» проиграет «Вест Хэму», «канониры» станут чемпионами.