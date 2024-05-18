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«Бавария» и «Арсенал» поспорят за бывшего защитника «Реала»

18 Мая 2024 • 09:58 Комментировать
Хоффенхайм
...
Бавария
1 3.10 X 4.50 2 2.05
Через 5 ч. 30 мин.

Мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал» положили глаз на бывшего левого защитника мадридского «Реала». Речь идёт о 22-летнем Мигеле Гутьерресе, который проводит впечатляющий сезон в составе «Жироны».

По информации от журналиста Маттео Моретто, «Бавария» и «Арсенал» внимательно следят за ситуацией вокруг молодого защитника. Есть вероятность, что «Реал» воспользуется правом первоочередного выкупа и вернёт футболиста за 8 миллионов евро. Правда, сперва «сливочным» нужно разобраться с продажами. В настоящий момент у команды есть такие левые защитники, как Ферлан Менди и Фран Гарсия. Также клуб хочет приобрести у «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Гутьеррес в этом розыгрыше Ла Лиги отметился двумя голами и шестью ассистами.

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Реал Мадрид Бавария Арсенал Лондон Жирона Мигель Гутьеррес ещё теги

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