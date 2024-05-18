«Бавария» и «Арсенал» поспорят за бывшего защитника «Реала»

Мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал» положили глаз на бывшего левого защитника мадридского «Реала». Речь идёт о 22-летнем Мигеле Гутьерресе, который проводит впечатляющий сезон в составе «Жироны».

По информации от журналиста Маттео Моретто, «Бавария» и «Арсенал» внимательно следят за ситуацией вокруг молодого защитника. Есть вероятность, что «Реал» воспользуется правом первоочередного выкупа и вернёт футболиста за 8 миллионов евро. Правда, сперва «сливочным» нужно разобраться с продажами. В настоящий момент у команды есть такие левые защитники, как Ферлан Менди и Фран Гарсия. Также клуб хочет приобрести у «Баварии» Альфонсо Дэвиса.

Гутьеррес в этом розыгрыше Ла Лиги отметился двумя голами и шестью ассистами.