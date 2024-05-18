«Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Арсенала»

Ганский полузащитник «Арсенала» Томас Парти может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает FootballTransfers, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Фенербахче». Отмечается, что Парти – один из самых высокооплачиваемых игроков лондонского клуба, и в «Арсенале», скорее всего, не будут против ухода игрока.

Парти выступает за «канониров» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах за «Арсенал», но не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро. Контракт Парти с лондонцами истекает в 2025 году.