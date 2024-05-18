Батчер: «Канчельскис был лучше Аршавина»

Бывший игрок сборной Англии Терри Батчер сравнил между собой экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса с Андреем Аршавиным, выступавшим за «Арсенал».

По мнению Батчера, Канчельскис превосходил своего соотечественника, представлявшего лондонский клуб в 2009-2013 годах.

«Сложный вопрос, но, как по мне, Канчельскис был лучше. Он проявил себя и в Шотландии, и в Английской премьер-лиге. Он просто проносился мимо соперников в своём темпе и потом забивал. Это одно из самых завораживающих зрелищ, что мне доводилось видеть в футболе», — цитирует Батчера «РБ Спорт».

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 1991 по 1995 год. В составе манкунианцев российский футболист провёл 158 матчей, забил в них 36 голов и отдал 15 результативных передач.