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Батчер: «Канчельскис был лучше Аршавина»

18 Мая 2024 • 09:20 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
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19.05 18:00

Бывший игрок сборной Англии Терри Батчер сравнил между собой экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса с Андреем Аршавиным, выступавшим за «Арсенал».

По мнению Батчера, Канчельскис превосходил своего соотечественника, представлявшего лондонский клуб в 2009-2013 годах.

«Сложный вопрос, но, как по мне, Канчельскис был лучше. Он проявил себя и в Шотландии, и в Английской премьер-лиге. Он просто проносился мимо соперников в своём темпе и потом забивал. Это одно из самых завораживающих зрелищ, что мне доводилось видеть в футболе», — цитирует Батчера «РБ Спорт».

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 1991 по 1995 год. В составе манкунианцев российский футболист провёл 158 матчей, забил в них 36 голов и отдал 15 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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